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Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi

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Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi
Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi

10-11.09.2022 tarihleri 20:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 570 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, meyhaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.                                                           Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 685 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 102 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç ise trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 420 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 176 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 17 araç ise trafikten men edilmiştir.                   Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklanmış olup, araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 3 araç sürücüsü ile müzik yayın iznine riayet etmediği tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işleme başlatılmıştır.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1250 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 250 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 1 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 araç sürücüsü de tutuklanmıştır.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatırken, aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen 1 araç sürücüsü de tutuklanmıştır.

 İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 320 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 24 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

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