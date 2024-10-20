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Ülke genelinde bisiklet turu gerçekleştirilecek

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Velospeed Spor Derneği tarafından 20, 21 ve 22 Ekim 2024 tarihlerinde, ülke genelindeki bazı yollar üzerinde bisiklet turu (Tour Of Cyprus) gerçekleştirilecek.
Ülke genelinde bisiklet turu gerçekleştirilecek

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bisiklet turu kapsamında, 20 Ekim Pazar günü Gazimağusa-Dipkarpaz, 21 Ekim Pazartesi günü Dipkarpaz-Alsancak ve 22 Ekim Salı günü ise Alsancak-Güzelyurt-Yeşilırmak yol güzergahları kullanılacak.

Etkinlik boyunca bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahlardaki tüm kavşak ve çemberlerde geçici tedbirler alınacak.

Bu süreçte, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

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