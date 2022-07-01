Ülke genelinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
01.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
01.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
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