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Ülke Genelinde Denetim Yapıldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ülke Genelinde Denetim Yapıldı

12.05.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 1897 araç sürücüsü kontrol edilirken, 125’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilmiş olup, 1 araç sürücüsü tutuklanmış, 36 araç ise trafikten men edilmiştir.

            Ayrıca Lefkoşa’da, kamyonlara yönelik yapılan denetimlerde ise; kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00 - 08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 10 kamyon sürücüsü rapor edilmiş ve bahse konu kamyonlar trafikten men edilmiştir.

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