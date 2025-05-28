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Ülke Genelinde Dört Ayrı Trafik Kazası: İki Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Yaralandı

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Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa’da dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımı sonucu meydana gelen kazalarda bir kişi hastaneye kaldırıldı
Ülke Genelinde Dört Ayrı Trafik Kazası: İki Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Yaralandı

27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen dört ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, alkollü araç kullanarak kaza yapan iki sürücü polis tarafından tutuklandı.

İlk kaza, 27 Mayıs saat 10.30 sıralarında Safaköy köy girişinde meydana geldi. Sultan Şahan (K-52) yönetimindeki PH 597 plakalı araç, batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağından çıkarak yaklaşık bir metre derinliğindeki hendeğe düşüp su borusuna çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

İkinci kaza, aynı gün saat 13.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’ndaki Tavşanlı Sokak’ta meydana geldi. 123 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ceylan Çetinser (K-19), MC 847 plakalı aracıyla dikkatsiz şekilde seyir halindeyken, bir ikametgahın duvarı ve garaj kapısına çarpıp ardından kaldırım bordürüne vurarak durdu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü araç kullanıp kaza yapmaktan tutuklandı.

Üçüncü kaza, 27 Mayıs saat 23.00 sıralarında Gazimağusa Halil Hamza Yolu Sokak’ta yaşandı. Tugay Ildız (E-30) yönetimindeki MC 553 plakalı araç, dönüşe geçtiği sırada karşı yönden gelen Muhammad Qasim Ghulam Rasool’un (E-38) kullandığı VL 345 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Araç sürücüsü Ildız’ın ehliyetsiz ve sigortasız olduğu tespit edilerek tutuklandı.

Dördüncü kaza, 28 Mayıs saat 01.30’da Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 144 miligram alkollü içki tesiri altındaki Aytekin Demirtaş (E-38), HA 590 plakalı aracıyla park halindeki YK 319 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Demirtaş alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü bildirdi

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