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Ülke genelinde elektrik kesintileri... 3 ünite devre dışı kaldı

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Ülke genelinde elektrik kesintileri... 3 ünite devre dışı kaldı
Ülke genelinde elektrik kesintileri... 3 ünite devre dışı kaldı

Ülke genelinde elektrik dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, söz konusu kesintilerin gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AKSA'ya ait 3 adet ünitenin devre dışı kalmasından dolayı elektrik kesintilerinin yaşandığını belirten Paşa, "AKSA yetkilileri ile temastayız. Kesintiler arızadan kaynaklı, planlı değil" dedi.

Paşa, AKSA yetkililerinden elde ettikleri bilgiye göre ünitelerdeki arızanın 1 saat içerisinde giderileceğini söyledi.

Yakıt konusunda bir sorunun olmadığını dile getiren Paşa, "Yarın öğle saatlerinde 12 bin tonluk yakıt gemisi ülkeye gelecek" diye konuştu.

Paşa, sorunun çözümü için uğraştıklarını da sözlerine ekledi.

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