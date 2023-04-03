Ülke Genelinde Elektrik Kesintileri Yaşanıyor!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, hafta sonu Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada Teknecik’te 4 santralin arızalandığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve dört santralin birden durması ile KKTC’nin yüzde 50 ‘sinde kesinti olacağını açıklamıştı.
El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ise bugünkü yaptığı açıklamada, El-Sen’in süresiz grevinden sonra 4 makinenin devre dışı kaldığı yönünde çıkan söylemlerin doğruyu yansıtmadığını açıklamıştı.
Tuğcu arıza yaşanmasının sebebinin, makinelerin zamında yapılmayan bakımlar nedeniyle sorun yaşandığını belirtti. Ülke genelinde 10.50’den itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.
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