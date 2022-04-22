Ülke genelinde elektrik kesintisi

İşte Kıb-Tek tarafından yapılan o açıklama:
GENEL KESİNTİ UYARISI
Değerli Tüketicilerimiz,
22.04.2022 tarihinde 17:00-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
İşte Kıb-Tek tarafından yapılan o açıklama:
GENEL KESİNTİ UYARISI
Değerli Tüketicilerimiz,
22.04.2022 tarihinde 17:00-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
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