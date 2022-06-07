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Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanacak

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından ülke genelinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

**GENEL KESİNTİ UYARISI**

Değerli Tüketicilerimiz,

07.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.

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