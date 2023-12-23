Ülke Genelinde Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 341 Sürücüye Yasal İşlem

Ülke Genelinde Yapılan Büyük Çaplı Trafik Denetimlerinde 341 Sürücüye Yasal İşlem: 5 Tutuklama ve 21 Trafikten Men Kararı Alındı!

22 Aralık 2023 tarihinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ülke genelindeki kapsamlı trafik denetimlerinde toplam 1,653 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda 206 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 7 sürücü alkollü araç kullanmak, 28 sürücü cep telefonuyla konuşmak, 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmak, 4 sürücü sigortasız araç kullanmak ve 95 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi. Toplamda 341 sürücüye karşı yasal işlem başlatılırken, 5 araç sürücüsü tutuklandı ve 21 araç trafikten men edildi. Soruşturma devam etmektedir.