  • BIST 7557.56
  • Altın 1928.852
  • Dolar 29.2043
  • Euro 32.1815
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Ülke Genelinde Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 341 Sürücüye Yasal İşlem

» »
Polis Denetiminde 341 Sürücüye Yasal İşlem: 5 Tutuklama ve 21 Trafikten Men Edilen Araç
Ülke Genelinde Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 341 Sürücüye Yasal İşlem

Ülke Genelinde Yapılan Büyük Çaplı Trafik Denetimlerinde 341 Sürücüye Yasal İşlem: 5 Tutuklama ve 21 Trafikten Men Kararı Alındı!

22 Aralık 2023 tarihinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ülke genelindeki kapsamlı trafik denetimlerinde toplam 1,653 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda 206 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 7 sürücü alkollü araç kullanmak, 28 sürücü cep telefonuyla konuşmak, 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmak, 4 sürücü sigortasız araç kullanmak ve 95 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi. Toplamda 341 sürücüye karşı yasal işlem başlatılırken, 5 araç sürücüsü tutuklandı ve 21 araç trafikten men edildi. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye’mizin acısı bizim de acımız23 Aralık 2023 Cumartesi 10:43
  • Cinayet şüphesi! 45 yaşındaki Ayça Alav ölü bulundu23 Aralık 2023 Cumartesi 10:12
  • Hafta boyunca hava nasıl olacak?23 Aralık 2023 Cumartesi 10:09
  • Cumartesi Günü Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Üzerinde Bisiklet Sürüşü Gerçekleştirilecek…22 Aralık 2023 Cuma 16:37
  • Karar 19 Ocak'ta...22 Aralık 2023 Cuma 16:06
  • Evinde ölü bulunmuştu... Özcan Çevik'le ilgili Polis'ten açıklama!22 Aralık 2023 Cuma 16:05
  • Ersin Tatar: Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri olmadan bu adada yaşayamayız22 Aralık 2023 Cuma 14:21
  • Mutluyaka'daki hırsızı ihbar edene 30 bin TL ödül!22 Aralık 2023 Cuma 14:19
  • Boğaz bölgesindeki köyler bugün elektriksiz kalacak!22 Aralık 2023 Cuma 12:23
  • Meclis’te bütçe maratonu son gününde...22 Aralık 2023 Cuma 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti