Ülke Genelinde İkamet İzinsiz 9 Kişi Tutuklandı

KKTC Genelinde Polis Denetimlerinde İkamet İzinsiz 9 Kişi Yakalandı: Yasal Süreç Başlatıldı, Soruşturma Sürüyor"
8 Ocak 2024 tarihinde KKTC genelinde gerçekleştirilen polis denetim ve kontrolleri sonucunda ülkede yasal bir statüleri olmaksızın ikamet izinsiz olarak bulunan toplam 9 kişi, tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Şu anda devam eden soruşturmanın detayları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor
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