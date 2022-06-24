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Ülke genelinde kesinti yapılacak!

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KIB-TEK'ten yapılan açıklamada KKTC genelinde elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu.
Ülke genelinde kesinti yapılacak!

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada KKTC genelinde elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu. 

Açıklama şöyle:

24.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.

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