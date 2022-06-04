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Ülke genelinde tarama gerçekleştiriliyor

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Sağlık Bakanlığı ülke genelinde hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama gerçekleştiriyor
Ülke genelinde tarama gerçekleştiriliyor

Sağlık politikaları oluşturulmasında ülkenin sağlık istatistikleri elzemdir. Bu doğrultuda sağlıkla ilgili istatistik verileri toplamak amacıyla ülke genelinde  bakanlığa bağlı 16 sağlık merkezi ve 4 hastanede böbrek hastaları, hipertansiyon ve diyabet tarama programı başlatılacaktır. 

Bu anlamda hastane ve sağlık merkezlerinde sorumlu hekim ve hemşirelere eğitim toplantısı düzenlenerek uygulamayla ilgili bilgiler verildi. 
Tarama programının üç ay içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, ilk etapta Lefkoşa merkezlerinde, ilerleyen günlerde ise diğer merkezlerde uygulanacaktır.

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