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Ülke genelinde trafik denetimi

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6 araç sürücüsü tutuklandı, 18 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde trafik denetimi

Ülke genelinde dün gerçekleşen trafik denetimlerinde bin 331 araç kontrol edilirken, 6 araç sürücüsü tutuklandı, 18 araç ise trafikten men edildi.

Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetimlerde kontrol edilen bin 331 araç sürücüsünün 275’i çeşitli suçlardan rapor edildi. Denetimler sonucunda 18 araç trafikten menedilirken, 6 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, kontroller sonucu 82 sürücü süratli araç kullanmaktan, 18’i de alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

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