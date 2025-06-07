Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 34 Sürücü Rapor Edildi, 12 Araç Trafikten Men Edildi

6 Haziran 2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 641 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçları nedeniyle 34 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca 12 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.
Polis tarafından rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:
8 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
2 sürücü sigortasız araç kullanmak,
3 sürücü tehlikeli sürüş yapmak,
1 sürücü susturucusuz egzozla araç kullanmak,
17 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinin süreceği bildirildi
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