Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 2111 Araç Kontrol Edildi, 479 Sürücüye Yasal İşlem Başlatıldı

13 Haziran 2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimleri, sürücülerin kurallara uyma düzeyini gözler önüne serdi. Denetimler sırasında toplam 2111 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından dolayı 479 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin neticesinde 2 sürücü tutuklanırken, 42 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde rapor edilen trafik suçlarının detayları ise şu şekildedir:

222 sürücü yasal hız sınırını aşarak hız sınırlarının üzerinde araç kullandı.

19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attı.

2 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanırken yakalandı.

59 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullanarak dikkatsiz araç kullandı.

40 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanarak can güvenliğini hiçe saydı.

21 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanarak kurallara aykırı davrandı.

5 sürücü sigortasız araç kullanarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmedi.

3 sürücü trafik ışıklarına uymayarak trafiğin düzenini bozdu.

108 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Bu denetimler, Trafik Ekipleri'nin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği titiz çalışmalardan sadece biri olarak öne çıkıyor. Denetimlerin amacı, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyini artırmak ve olası trafik kazalarını önlemektir. Ülke genelinde yapılan bu tür denetimlerin sıklıkla tekrarlanacağı ve trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm adımların atılacağı belirtiliyor.