Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 353 Sürücü Rapor Edildi

29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ülke genelindeki trafik denetimlerinde, Trafik Ekipleri toplamda 2.067 araç sürücüsünü kontrol etti. Yapılan denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından dolayı 353 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 31 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Raporda Belirtilen Trafik Suçları Şu Şekilde:

155 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak,

7 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

49 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6 sürücü sigortasız araç kullanmak,

2 sürücü trafik ışıklarına uymamak,

2 sürücü tehlikeli yük taşımak,

1 sürücü tehlikeli sürüş yapmak,

102 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik yetkilileri, bu denetimlerin amacının yollarda güvenliği artırmak ve trafik kurallarına uyum sağlamayı teşvik etmek olduğunu belirtti. Vatandaşların trafik kurallarına uyması ve güvenli sürüş alışkanlıklarını benimsemesi gerektiği vurgulandı.