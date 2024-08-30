  • BIST 9833.22
  • Altın 2753.763
  • Dolar 34.055
  • Euro 37.7214
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 353 Sürücü Rapor Edildi

» »
29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ülke genelindeki trafik denetimlerinde, Trafik Ekipleri toplamda 2.067 araç sürücüsünü kontrol etti.
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 353 Sürücü Rapor Edildi

29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ülke genelindeki trafik denetimlerinde, Trafik Ekipleri toplamda 2.067 araç sürücüsünü kontrol etti. Yapılan denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından dolayı 353 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 31 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Raporda Belirtilen Trafik Suçları Şu Şekilde:

  • 155 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak,
  • 7 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
  • 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
  • 49 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
  • 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
  • 19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
  • 6 sürücü sigortasız araç kullanmak,
  • 2 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
  • 2 sürücü tehlikeli yük taşımak,
  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmak,
  • 102 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik yetkilileri, bu denetimlerin amacının yollarda güvenliği artırmak ve trafik kurallarına uyum sağlamayı teşvik etmek olduğunu belirtti. Vatandaşların trafik kurallarına uyması ve güvenli sürüş alışkanlıklarını benimsemesi gerektiği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Girne İlçesi, Hataylılar Derneği ve Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti30 Ağustos 2024 Cuma 10:38
  • Semizotu ve molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü30 Ağustos 2024 Cuma 10:31
  • Sürücü eğiticisi yazılı sınavı 5 Eylül’de yapılacak30 Ağustos 2024 Cuma 10:04
  • Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk…30 Ağustos 2024 Cuma 09:27
  • Erhürman'dan Fikri Ataoğlu'na: Dilin de dingili koptu artık!30 Ağustos 2024 Cuma 09:18
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanacak30 Ağustos 2024 Cuma 09:17
  • Sosyal medyada gündem olan sürücüye 5 bin 88 TL ceza!29 Ağustos 2024 Perşembe 20:41
  • Erhürman: Sn. Gardiyanoğlu'nu kim, neden, neyle tehdit ediyor?29 Ağustos 2024 Perşembe 19:09
  • 130 polis mensubunun görev yeri değiştirildi29 Ağustos 2024 Perşembe 19:07
  • Sadık Gardiyanoğlu: Narenciye işçileriyle ilgili haberleri ihbar kabul ettim, kimse bana ahkam kesmesin29 Ağustos 2024 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti