Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 359 Sürücü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi

Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 359 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı: 1 Tutuklama ve 18 Araç Trafikten Men Edildi"

12 Ocak 2024 tarihinde, Türkiye genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde, toplam 1,719 araç sürücüsü detaylı bir kontrol sürecinden geçirildi. Bu denetimlerde; 227 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 4 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4 sürücü tehlikeli sürüş yapmak, 4 sürücü emniyet kemeri takmamak, 10 sürücü sigortasız araç kullanmak ve 54 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 18 araç trafikten men edildi. Olaylarla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir