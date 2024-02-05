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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 412 Araç Sürücüsü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi

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Hız, Alkol, Cep Telefonu: Trafik Denetimlerinde 412 Sürücü Hakkında İşlem Başlatıldı
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 412 Araç Sürücüsü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi

Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: Çeşitli Trafik Suçlarına Karşı Sıkı Mücadele

04 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun trafik denetimleri sonuçlarını açıkladı. Toplamda 1,697 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, çeşitli trafik suçlarına karışan sürücüler tespit edildi.

Denetimler neticesinde, 270 sürücünün yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandığı belirlendi. Ayrıca, 11 sürücünün alkollü içki etkisi altında araç kullandığı, 3 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 5 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 17 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 17 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 36 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı ve 53 sürücünün diğer trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.

Tespit edilen toplam 412 araç sürücüsü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, trafik kurallarını ciddi şekilde ihlal eden bir sürücü tutuklanırken, 39 araç ise trafikten men edildi.

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