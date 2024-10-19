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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 416 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 416 Sürücü Rapor Edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 416 Sürücü Rapor Edildi

18 Ekim 2024 tarihinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplam 1,853 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 416 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 31 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

  • 185 sürücü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan,
  • 21 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan,
  • 3 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan,
  • 66 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan,
  • 5 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan,
  • 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,
  • 6 sürücü sigortasız araç kullanmaktan,
  • 6 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan,
  • 5 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan,
  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan,
  • 93 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik ekipleri, denetimlerin güvenli sürüşü teşvik etmek ve trafik kazalarını önlemek amacıyla devam edeceğini açıkladı.

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