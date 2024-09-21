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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 417 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 417 Sürücü Rapor Edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 417 Sürücü Rapor Edildi

20 Eylül 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 2,214 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler neticesinde, çeşitli trafik suçlarından toplam 417 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 39 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları:

  • 105 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullandı.
  • 16 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullandı.
  • 3 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
  • 20 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
  • 5 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
  • 30 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı.
  • 5 sürücü sigortasız araç kullandı.
  • 6 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.
  • 226 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik ekipleri, güvenli bir sürüş ortamı sağlamak amacıyla denetimlerine devam edecektir.

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