Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 421 Sürücüye Ceza, 30 Araç Trafikten Men Edildi

22 Ağustos 2024 tarihinde Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, toplam 1,922 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, çeşitli trafik suçları nedeniyle 421 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 30 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde rapor edilen trafik suçları arasında, 175 sürücünün yasal hız sınırını aşması, 45 sürücünün trafik ışıklarına uymaması, 5 sürücünün alkollü araç kullanması, 2 kişinin ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanması, 43 sürücünün araç kullanırken cep telefonu kullanması, 21 kişinin emniyet kemeri takmaması, 19 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullanması, 7 kişinin sigortasız araç kullanması ve 2 kişinin koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanması yer alıyor. Ayrıca, 102 sürücü de diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi