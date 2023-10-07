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Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleşti: 339 araç sürücüsü rapor edildi

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Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleşti: 339 araç sürücüsü rapor edildi
Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleşti: 339 araç sürücüsü rapor edildi

Dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucu 127’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 34’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 339 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç ise trafikten men edildi.

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