Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 290 Sürücüye Yasal İşlem

Polis Tarafından Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 290 Sürücü Trafik Suçlarından Rapor Edildi ve 31 Araç Trafikten Men Edildi

Ülke Genelinde Trafik Denetimleri Sonucunda Toplam 290 Sürücüye Yasal İşlem Başlatıldı

20 Ekim 2023 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen titiz trafik denetimleri sonucunda dikkat çekici bir sayıda sürücü trafik kurallarını ihlal etti. Toplam 1176 araç sürücüsü kontrol edilirken, 152'si yasal hız sınırını aştı, 25'i alkollü içki tesiri altında araç kullandı, 1'i sürüş ehliyetsiz araç kullandı, 14'ü trafikte cep telefonu kullanırken yakalandı ve 13'ü emniyet kemeri takmadan araç sürdü.

Tüm bu ihlaller sonucunda toplam 290 araç sürücüsü, çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 4 araç sürücüsü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi.