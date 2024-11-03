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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 308 Sürücüye Yasal İşlem Başlatıldı

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Trafik Denetimlerinde 308 Sürücüye Yasal İşlem Başlatıldı
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 308 Sürücüye Yasal İşlem Başlatıldı

02 Kasım 2024 – Trafik Ekipleri, ülke genelinde yaptığı kapsamlı denetimler sonucunda toplam 1,851 araç sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 308 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 20 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

Denetimler sonucunda rapor edilen trafik ihlalleri şu şekilde:

  • 157 sürücü yasal hız sınırını aşarak hız ihlali yaptı.
  • 9 sürücü alkollü araç kullanırken tespit edildi.
  • 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan cezalandırıldı.
  • 18 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullandığı için rapor edildi.
  • 23 sürücü trafik ışıklarına uymadığı için cezalandırıldı.
  • 7 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
  • 11 sürücü seyrüsefer ruhsatı olmadan araç kullandığı için rapor edildi.
  • 3 sürücü sigortasız araç kullandı.
  • 4 sürücü koruyucu miğfersiz motosiklet kullandı.
  • 75 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Trafik ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yaparken, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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