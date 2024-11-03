Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 308 Sürücüye Yasal İşlem Başlatıldı

02 Kasım 2024 – Trafik Ekipleri, ülke genelinde yaptığı kapsamlı denetimler sonucunda toplam 1,851 araç sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 308 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 20 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.
Denetimler sonucunda rapor edilen trafik ihlalleri şu şekilde:
- 157 sürücü yasal hız sınırını aşarak hız ihlali yaptı.
- 9 sürücü alkollü araç kullanırken tespit edildi.
- 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan cezalandırıldı.
- 18 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullandığı için rapor edildi.
- 23 sürücü trafik ışıklarına uymadığı için cezalandırıldı.
- 7 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
- 11 sürücü seyrüsefer ruhsatı olmadan araç kullandığı için rapor edildi.
- 3 sürücü sigortasız araç kullandı.
- 4 sürücü koruyucu miğfersiz motosiklet kullandı.
- 75 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
Trafik ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yaparken, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.
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