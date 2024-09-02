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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 326 Sürücüye Yasal İşlem Yapıldı

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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 326 Sürücüye Yasal İşlem Yapıldı
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 326 Sürücüye Yasal İşlem Yapıldı

01 Eylül 2024 tarihinde Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, toplam 1,945 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 326 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve 18 araç trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları Şöyle Sıralandı:

  • 177 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak,
  • 7 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
  • 4 sürücü sürüş ehliyeti ve sigorta olmadan araç kullanmak,
  • 14 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
  • 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
  • 20 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
  • 6 sürücü sigortasız araç kullanmak,
  • 9 sürücü kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak,
  • 81 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlemlerin sürdürüleceğini belirtti.

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