Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor edildi

09 Kasım 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2,072 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli trafik suçlarından dolayı 339 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 37 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde sıralandı:
- 108 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı,
- 16 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullandı,
- 5 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı,
- 102 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı,
- 2 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı,
- 22 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,
- 6 sürücü sigortasız araç kullandı,
- 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı,
- 77 sürücü ise diğer trafik suçları nedeniyle rapor edildi.
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