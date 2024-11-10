  • BIST 9184.82
  • Altın 2969.817
  • Dolar 34.3784
  • Euro 36.8419
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor edildi

» »
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor edildi

09 Kasım 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2,072 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli trafik suçlarından dolayı 339 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 37 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde sıralandı:

  • 108 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı,
  • 16 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullandı,
  • 5 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı,
  • 102 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı,
  • 2 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı,
  • 22 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,
  • 6 sürücü sigortasız araç kullandı,
  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı,
  • 77 sürücü ise diğer trafik suçları nedeniyle rapor edildi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 380 Sürücüye Ceza: 41 Araç Trafikten Men Edildi09 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
  • ARUCAD'da Atatürk’ü Anma Programı Gerçekleştirildi09 Kasım 2024 Cumartesi 11:28
  • Üç ithal ve bir yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı rastlandı08 Kasım 2024 Cuma 18:41
  • LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor08 Kasım 2024 Cuma 18:36
  • YDÜ, Ankara’da düzenlenen “III. Uluslararası Göç Konferansı”nda KKTC’yi temsil etti08 Kasım 2024 Cuma 18:24
  • Ekilen ve dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresi 14 Kasım’a kadar uzatıldı08 Kasım 2024 Cuma 18:18
  • Ahmet Tuğcu, Başbakan Üstel aleyhine iki tazminat davası açtı08 Kasım 2024 Cuma 18:17
  • Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma08 Kasım 2024 Cuma 17:45
  • Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini08 Kasım 2024 Cuma 17:43
  • Erhürman: Algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar08 Kasım 2024 Cuma 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti