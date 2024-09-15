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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 349 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 349 Sürücü Rapor Edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 349 Sürücü Rapor Edildi

14 Eylül 2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2.288 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 349 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı ve 51 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

  • 167 sürücü yasal hız sınırını aştı,
  • 13 sürücü alkollü araç kullandı,
  • 23 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullandı,
  • 13 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı,
  • 32 sürücü ruhsatsız araç kullandı,
  • 5 sürücü sigortasız araç kullandı,
  • 2 sürücü motosiklet kullanırken koruyucu başlık takmadı,
  • 1 sürücü trafik ışıklarına uymadı,
  • 93 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerin sıkı şekilde devam edeceği belirtildi.

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