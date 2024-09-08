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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 388 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 388 Sürücü Rapor Edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 388 Sürücü Rapor Edildi

07 Eylül 2024 tarihinde Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, toplam 1,760 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 388 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 43 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle sıralandı:

  • 167 sürücü yasal hız sınırının üzerinde hız yaptı,
  • 21 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullandı,
  • 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı,
  • 33 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı,
  • 3 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı,
  • 22 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,
  • 1 sürücü sigortasız araç kullandı,
  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı,
  • 139 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Yetkililer, trafik kurallarına uymanın hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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