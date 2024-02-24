Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 442 Sürücüye Yasal İşlem: 1 Tutuklama ve 49 Araç Trafikten Men Edildi

TRAFİK DENETİMLERİ: 442 Sürücüye Yasal İşlem Uygulandı

23 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimleri sonuçları açıklandı. Toplam 2,330 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde çeşitli trafik suçlarına rastlandı.

Denetimler neticesinde, 241 sürücü yasal hız sınırını aşarken, 21 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanırken yakalandı. Ayrıca, 43 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için, 16 sürücü emniyet kemeri takmadığı için, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatı olmadan araç kullandığı için, 2 sürücü sigortasız araç kullandığı için, 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptığı için, 1 sürücü kayıtsız araç kullandığı için, ve 4 sürücü araç camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı için rapor edildi.

Toplam 442 araç sürücüsü, çeşitli trafik suçlarından dolayı aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, 1 sürücü tutuklanırken, 49 araç trafikten men edildi.