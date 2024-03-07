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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 489 Sürücüye Yasal İşlem

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Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 489 Sürücü Hakkında İşlem Başlatıldı
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 489 Sürücüye Yasal İşlem

Polis Ekiplerinden Büyük Trafik Denetimi: 489 Sürücüye Yasal İşlem

06 Mart 2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Toplam 2,105 araç sürücüsü detaylı bir kontrol sürecinden geçirildi. Denetimler sonucunda 263 sürücünün yasal hız sınırını aşması, 18 sürücünün alkollü araç kullanması, 4 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanması gibi çeşitli suçlar tespit edildi.

Sürüş esnasında cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler de rapor edildi. Ayrıca, araçların trafik ışıklarına uymama, tehlikeli sürüş yapma, görüşü engelleyici cam filmi kullanma gibi diğer trafik suçları da belirlendi.

Toplamda 489 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda, 2 sürücü tutuklanırken, 58 araç ise trafikten men edildi.

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