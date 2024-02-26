Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi

Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde Yoğun İhlal Tespiti

25 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde dikkate değer sonuçlar elde edildi. Toplam 1,697 araç sürücüsü kontrol edilirken, bu denetimlerde çeşitli trafik kurallarına uymayan sürücülerin sayısı oldukça yüksek çıktı.

Denetimler sonucunda, 353 sürücü yasal hız sınırını aşarken, 8 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanırken yakalandı. Ayrıca, sürüş ehliyeti olmayan ve sigortasız araç kullanan 3 sürücü ile cep telefonuyla konuşan 19 sürücüye de işlem yapıldı. Emniyet kemeri takmayan 8 sürücü ile seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan 13 sürücü de ihlal listesine eklendi. Bununla birlikte, diğer çeşitli trafik suçlarından 71 sürücü de rapor edildi.

Toplamda 475 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 2 sürücü tutuklandı ve 20 araç trafikten men edildi.