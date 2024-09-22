Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 272 Sürücü Rapor Edildi

21 Eylül 2024 – KKTC Trafik Ekipleri tarafından yapılan ülke genelindeki trafik denetimleri sonucunda, 1,557 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından toplam 272 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 21 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.
Rapor Edilen Trafik Suçları Şöyle:
- 105 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
- 17 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
- 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
- 25 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
- 9 sürücü emniyet kemeri takmamak,
- 1 sürücü seyrüsefersiz araç kullanmak,
- 113 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
Trafik ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
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