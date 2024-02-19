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Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 364 Sürücü Trafik Suçlarından Rapor Edildi

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Polis Trafik Denetimlerinde 364 Sürücüye Ceza Kesildi ve 17 Araç Trafikten Men Edildi
Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 364 Sürücü Trafik Suçlarından Rapor Edildi

ÜLKE GENELİNDE GERÇEKLEŞEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 364 SÜRÜCÜYE CEZA

18 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimleri sonuç verdi. Bu denetimler kapsamında toplam 1,523 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Denetimler sonucunda, 241 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak, 4 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7 sürücü sigortasız araç kullanmak, 7 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 94 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Toplamda 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca, 17 araç ise trafikten men edilmiştir.

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