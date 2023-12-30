Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 492 Sürücü Trafik Suçu İşledi

29 Aralık 2023 tarihinde, polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı trafik denetimlerinde toplam 2,018 araç sürücüsü incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, 320 sürücü yasal hız sınırının üzerinde hız yapmak, 21 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3 sürücü ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 17 sürücü cep telefonu kullanmak, 11 sürücü emniyet kemeri takmamak, 17 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4 sürücü sigortasız araç kullanmak, 99 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, 492 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından dolayı yasal işlem başlatılırken, 42 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 3 sürücü ise tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Trafik denetimlerinin amacı trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etmek ve trafik güvenliğini artırmak olarak belirlenmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir