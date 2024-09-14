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Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 330 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 330 Sürücü Rapor Edildi
Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 330 Sürücü Rapor Edildi

13 Eylül 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2.070 araç sürücüsü kontrol edilmiştir. Bu denetimler sırasında, çeşitli trafik suçları nedeniyle toplam 330 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış, 18 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü tutuklanmıştır.

Rapor edilen trafik suçları arasında şu şekilde bir dağılım gözlemlenmiştir:

  • 109’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
  • 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
  • 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
  • 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
  • 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
  • 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
  • 6’sı sigortasız araç kullanmak,
  • 1’i tehlikeli sürüş yapmak,
  • 2’si trafik ışıklarına uymamak,
  • 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
  • 134’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

Trafik ekipleri, güvenli ve kurallara uygun sürüş davranışının teşvik edilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirmiştir.

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