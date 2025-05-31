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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 333 sürücü rapor edildi

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Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 333 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 333 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1583 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 333 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 102’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 44’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i muayenesiz araç kullanmak,10’u sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme izinsiz (T izni) araç kullanmak, 20’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 106’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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