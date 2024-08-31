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Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor Edildi
Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 339 Sürücü Rapor Edildi

30 Ağustos 2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı trafik denetimlerinde toplam 1.959 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından dolayı 339 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 37 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

  • 112 sürücü yasal hız sınırını aşarak hız yaptı.
  • 16 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı.
  • 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
  • 28 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
  • 13 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
  • 15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı.
  • 9 sürücü sigortasız araç kullandı.
  • 2 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.
  • 1 sürücü aracının ışık kurallarına uymadı.
  • 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandı.
  • 139 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik Ekipleri, bu denetimlerin trafik güvenliğini artırmayı ve kural ihlallerini en aza indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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