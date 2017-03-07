 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.040
  • Altın 144,807
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,8891
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

“Ülke kadınlar için koca bir mücadele alanına dönüştü”

» »
“Ülke kadınlar için koca bir mücadele alanına dönüştü”
Baraka Kültür Merkezi, geçmiş ve şimdiki hükümetlerin uygulamaları ve Türkiye’deki AKP’nin “buyurduğu” politikalar neticesinde ülkenin kadınlar için koca bir mücadele alanına dönüştüğünü savundu.

Baraka Kültür Merkezi adına 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü mesajı yayımlayan Emel Cicibaba, devletin sığınma evi açmamakta direttiğini,  ezilen, dövülen, ölümle burun buruna yaşayan kadınların güvence altında yaşama hakkının yok sayıldığını ileri sürdü.

Cicibaba,  toplumsal muhalefet içerisine kök salmış antidemokratik anlayışın kıskacında, kadın mücadelesinin tek bir partiye yamanmaya çalışılmasına, çok renkliliğinin, farklı feminist anlayışların biraradalığının yok edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Cicibaba, yarın Gazimağusa ve Lefkoşa’daki yürüyüşlere katılım çağrısı da yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ın tanınmış ismi Aziz hayatını kaybetti07 Mart 2017 Salı 13:03
  • Son Dakika: Güvensizlik önergesi reddedildi!07 Mart 2017 Salı 12:41
  • 11 yaşındaki kız öğrenci, öğretmen tarafından darp edildiğini iddia etti07 Mart 2017 Salı 11:25
  • KTAMS, TAK’ta terfilerin açılmaması nedeniyle yarın bir saatlik uyarı grevi yapacak07 Mart 2017 Salı 11:14
  • Türkeş KKTC'ye geldi07 Mart 2017 Salı 11:12
  • İçeceğine hap atarak uyuttular, tüm parasını aldılar!07 Mart 2017 Salı 11:11
  • 9 Mart Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler törenle anılacak07 Mart 2017 Salı 10:36
  • “Liderlikte yer almak istiyoruz”07 Mart 2017 Salı 10:35
  • KTOEÖS’ün kadın paneli bu akşam07 Mart 2017 Salı 10:34
  • KAMU-SEN, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapıyor07 Mart 2017 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti