“Ülke kadınlar için koca bir mücadele alanına dönüştü”

Baraka Kültür Merkezi, geçmiş ve şimdiki hükümetlerin uygulamaları ve Türkiye’deki AKP’nin “buyurduğu” politikalar neticesinde ülkenin kadınlar için koca bir mücadele alanına dönüştüğünü savundu.

Baraka Kültür Merkezi adına 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü mesajı yayımlayan Emel Cicibaba, devletin sığınma evi açmamakta direttiğini, ezilen, dövülen, ölümle burun buruna yaşayan kadınların güvence altında yaşama hakkının yok sayıldığını ileri sürdü. Cicibaba, toplumsal muhalefet içerisine kök salmış antidemokratik anlayışın kıskacında, kadın mücadelesinin tek bir partiye yamanmaya çalışılmasına, çok renkliliğinin, farklı feminist anlayışların biraradalığının yok edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Cicibaba, yarın Gazimağusa ve Lefkoşa’daki yürüyüşlere katılım çağrısı da yaptı.