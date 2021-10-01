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Ülke krizde: Yurt dışından kasap arıyorlar

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Akaryakıt kriziyle birlikte zor günler geçiren Birleşik Krallık’ta şimdi de kasap sıkıntısı yaşanıyor… İngilizler ülkede eğitimli kasap eksikliği yaşandığını açıkladı ve Noel döneminin de yaklaşmasıyla birlikte İngiliz hükümeti harekete geçti.
Ülke krizde: Yurt dışından kasap arıyorlar

Akaryakıt kriziyle birlikte zor günler geçiren Birleşik Krallık’ta şimdi de kasap sıkıntısı yaşanıyor… İngilizler ülkede eğitimli kasap eksikliği yaşandığını açıkladı ve Noel döneminin de yaklaşmasıyla birlikte İngiliz hükümeti harekete geçti.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Times, İngiltere kabinesinin ülke dışından kasapların gelebilmesi için vize kurallarını gevşetmeyi planladığını aktardı. Gazetenin haberine göre ülkeye yaklaşık 1000 yabancı kasap alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

İngiliz Et İşleme Derneği’nin verilerine göre, süpermarketlerde et satılabilmesi için endüstrinin 15.000 çalışana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Derneğin sözcüsü, “Gıda tedarikini devam edebilmek için günü gününe çalışıyoruz fakat Noel dönemindeki ürünlerin hazır edilebilmesi için Haziran ve Temmuz ayından çalışmalara başlanması gerekiyordu fakat bu konuda çalışan sorunu yaşanıyor” dedi.

YILDA 442 BİN TL KAZANIYORLAR

Dernek tarafından yapılan açıklamada İngiliz kasapların maaşlarına ve asgari ücretlerine zam yapılmasının teklif edildiği fakat birçok kasabın bu işi bırakma kararı aldığı da belirtildi. The Times, Birleşik Krallık’ta, eğitimli bir kasabın yılda 37.000 sterlin (442 bin TL) kazanabildiğini aktardı.

Puan bazlı göçmen sistemine göre Birleşik Krallık’ta kasaplar yetenekli iş gücü olarak görüşüyor ve ülkeye giriş yapabiliyor. Fakat The Times gazetesi, hükümetin kasapların ülkeye gelmesi için zorunlu koştuğu iyi seviyede İngilizce bilmesi zorunluluğunun gevşetmeyi gündemine aldığını aktardı.

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