  • BIST 1.153
  • Altın 498,206
  • Dolar 8,1289
  • Euro 9,6126
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!

"Ülke 'reformist' bir yaklaşımla yönetilecek"

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Ulusal Birlik Partisi(UBP) genel başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, parti seçimlerini kazanıp, hükümeti kurması durumunda ülkeyi “reformist” bir yaklaşımla yürüteceğini söyledi.
"Ülke 'reformist' bir yaklaşımla yönetilecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Ulusal Birlik Partisi(UBP) genel başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, parti seçimlerini kazanıp, hükümeti kurması durumunda ülkeyi “reformist” bir yaklaşımla yürüteceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun basın ofisinden verilen bilgiye göre, Haber Kıbrıs Web TV’de çıktığı programda Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Başkanlığı’na gelmesi halinde “KKTC’yi reformist bakış açısıyla daha iyi noktaya getirmek için çalışacağını” söyledi.

Neden başkan adayı olduğuyla ilgili olarak Çavuşoğlu, ülke yönetimindeki deneyimin kendisine bu süreçte ortaya çıkma sorumluluğu verdiğini, kendisini elini taşın altına koyma noktasında zorunlu ve sorumlu olarak gördüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, “Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullarda bir UBP’li olarak zorunlu ve sorumluluk gereği başkanlığa aday oldum” dedi.

UBP’nin her kademesinde çalışan biri ve UBP’yi iktidara taşıyan süreçlerde önde gelen bir aktör olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, partiden kopmaların olduğu ve partinin muhalefete olduğu bir dönemde Genel Sekreter görevine getirildiğini ve UBP’yi tek başına iktidara taşıdıklarını ifade etti.

Partisinin kendisine 5 kez bakanlık görevi vermesini başarılı çalışmalarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Nazım Çavuşoğlu, bakanlık görevlerinin kendisine tevdi edilmesinin altında sorunları çözen ve krizleri ortadan kaldıran bir bakan olması yattığını söyledi.

2010 ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim bölgesinde disiplinli ve inançlı çalışması sonucu UBP adaylarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katkı koyduğunu da belirten Çavuşoğlu, kendisini  “çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleriyle siyasete halka hizmet olarak bakan” birisi olarak gördüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, sicili, yürüttüğü faaliyetler ve deneyimlerinin yapabileceklerinin tescili olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: Ülke yangın yeri27 Ekim 2020 Salı 13:16
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeni İle Trafik Akışı Değişecek27 Ekim 2020 Salı 13:03
  • Oğuz: "Kişisel Menfaatlere UBP’de Yer Yoktur. Çoklu Aday Parti İçi Demokrasinin Göstergesidir”27 Ekim 2020 Salı 13:00
  • Hem Kaçak Geldi Hem İzole'den Kaçtı27 Ekim 2020 Salı 12:57
  • KAMU-İŞ’ten Hükümete, “TÜK’e Sahip Çık” Uyarısı27 Ekim 2020 Salı 12:55
  • Ayşe KURUCU’ya Ait Aracın Yanmasıyla Alakalı 1 Kişi Göz Altına Alındı27 Ekim 2020 Salı 12:52
  • Fatma ÖZOĞUL'un Ölüm Sebebinin Beyin Kanaması Olduğu Açıklandı27 Ekim 2020 Salı 12:47
  • Halil Eralp'ın Ölüm Sebibi Ortaya Çıktı27 Ekim 2020 Salı 12:42
  • Pile’de Sakin Bahar TEKÜNLÜ Hastaneye Kaldırıldığı Esnada Yaşamını Yitirdi27 Ekim 2020 Salı 12:34
  • Tatar, TBMM Başkanı Şentop İle Görüştü27 Ekim 2020 Salı 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti