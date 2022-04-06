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Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde

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Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde
Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde

Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde. 
Meteoroloji Dairesi’nin 7 – 13 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 

Tozlu hava ise Cuma gününe kadar etkili olacak.

SICAKLIKTA 4 DERECELİK DÜŞÜŞ

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31, diğer günlerde ise 24 - 27 dolaylarında seyredecek.

CUMA GÜNÜ KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma günü yer yer fırtına şeklinde esecek.

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