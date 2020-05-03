Baarle kasabasından geçen sınırın bir tarafı Hollanda diğer tarafı ise Belçika oluyor. Bazı yerlerde evlerin, mağazaların ve iş yerlerinin ortasından geçiyor. Önemli tek nokta ise; ön kapınızın hangi ülkeye baktığı... Çünkü ön kapının açıldığı ülkenin yasalarına tabi oluyorlar. İşte ilginç kasabanın ilginç hikayesi.

Ülke sınırlarını kilometrelerce uzunluktaki dikenli tellerle ya da dağlar ve vadilerle ayrıldığı düşüncesi bazı ülkeler için geçerli değil. Dünya üzerinde farklı sınır çizgilerine sahip ülkelerden birisi de Hollanda ve Belçika arasında.