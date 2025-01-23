Ülke soğuk havanın etkisi altında

Ülkede uzun bir aradan sonra dün başlayan yağışlı havanın gelecek hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Ülkede dün etkili olan yağışlı havanın yer yer sağanak şeklinde pazartesine kadar sürmesi öngörülüyor. Hava, pazartesi gününden itibaren ise 29 Ocak Çarşamba gününe kadar az bulutlu geçecek.