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Ülke ülke açıkladılar...

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Singapur Teknik Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı dünyadan koronavirüsle ilgili milyonlarca detayı toplayıp hastalığın ülke ülke yayılım hızını ortaya çıkardı.
Ülke ülke açıkladılar...

Singapur Teknik Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı dünyadan koronavirüsle ilgili milyonlarca datayı toplayıp, hastalığın ülke ülke yayılım hızını ortaya çıkardı.

Hastalığın gelişimini yapay zeka ile takip eden bilim adamları salgının ülkelerdeki ortaya çıkışını, bulaşı hızını, pik noktaya varmasını ve plato oluşturmasını hesaplayarak koronavirüsün hem dünyada hem de ülke bazında ne zaman biteceğini ortaya çıkardı.

Yapılan çalışmada, salgının hangi tarihte tamamen etkisini yitireceği belirtildi.

İşte ülke ülke o liste…

İsviçre – 4 Temmuz 2020

Almanya – 1 Ağustos 2020

İspanya – 7 Ağustos 2020

Azerbaycan – 14 Haziran 2020

Fransa – 5 Ağustos 2020

Portekiz – 11 Temmuz 2020

İtalya – 25 Ağustos 2020

Yunanistan – 13 Temmuz 2020

Irak – 4 Ağustos 2020

Amerika Birleşik Devletleri – 27 Ağustos 2020

Belçika – 27 Haziran 2020

Bosna Hersek – 4 Temmuz 2020

Türkiye – 12 Ağustos 2020

Japonya – 26 Eylül 2020

İran – 22 Ekim 2020

Bahreyn – 12 Şubat 2021

Rusya – 20 Temmuz 2020

Hindistan – 26 Temmuz 2020

İsveç – 26 Ekim 2020

Pakistan – 1 Eylül 2020

İngiltere – 14 Ağustos 2020

İrlanda – 9 Temmuz 2020

Hollanda – 8 Eylül 2020

Brezilya – 2 Ağustos 2020

Çin – 29 Nisan 2020

Mısır – 8 Temmuz 2020

Küba – 14 Temmuz

Fas – 30 Temmuz 2020

Katar – 15 Şubat 2021

Demokratik Kongo – 19 Kasım 2020

Araştırmanın detaylı verileri https://ddi.sutd.edu.sg/ adresinden paylaşıldı.

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