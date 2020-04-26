Ülke ülke açıkladılar...

Singapur Teknik Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı dünyadan koronavirüsle ilgili milyonlarca datayı toplayıp, hastalığın ülke ülke yayılım hızını ortaya çıkardı.
Hastalığın gelişimini yapay zeka ile takip eden bilim adamları salgının ülkelerdeki ortaya çıkışını, bulaşı hızını, pik noktaya varmasını ve plato oluşturmasını hesaplayarak koronavirüsün hem dünyada hem de ülke bazında ne zaman biteceğini ortaya çıkardı.
Yapılan çalışmada, salgının hangi tarihte tamamen etkisini yitireceği belirtildi.
İşte ülke ülke o liste…
İsviçre – 4 Temmuz 2020
Almanya – 1 Ağustos 2020
İspanya – 7 Ağustos 2020
Azerbaycan – 14 Haziran 2020
Fransa – 5 Ağustos 2020
Portekiz – 11 Temmuz 2020
İtalya – 25 Ağustos 2020
Yunanistan – 13 Temmuz 2020
Irak – 4 Ağustos 2020
Amerika Birleşik Devletleri – 27 Ağustos 2020
Belçika – 27 Haziran 2020
Bosna Hersek – 4 Temmuz 2020
Türkiye – 12 Ağustos 2020
Japonya – 26 Eylül 2020
İran – 22 Ekim 2020
Bahreyn – 12 Şubat 2021
Rusya – 20 Temmuz 2020
Hindistan – 26 Temmuz 2020
İsveç – 26 Ekim 2020
Pakistan – 1 Eylül 2020
İngiltere – 14 Ağustos 2020
İrlanda – 9 Temmuz 2020
Hollanda – 8 Eylül 2020
Brezilya – 2 Ağustos 2020
Çin – 29 Nisan 2020
Mısır – 8 Temmuz 2020
Küba – 14 Temmuz
Fas – 30 Temmuz 2020
Katar – 15 Şubat 2021
Demokratik Kongo – 19 Kasım 2020
Araştırmanın detaylı verileri https://ddi.sutd.edu.sg/ adresinden paylaşıldı.
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