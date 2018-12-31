Ülke yeni yıla yağmurla girecek

1 - 7 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemiyle, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altındakalacak.

Meteorolojik durum nedeniyle bölgede beklenen hava şöyle: yarın; parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba; parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, perşembe; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma; parçalı ve çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, cumartesi; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi; parçalı bulutlu olacak.