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Ülke yeni yıla yağmurla girecek

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, ülke yeni yıla yağmurla girecek.
Ülke yeni yıla yağmurla girecek

1 - 7 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemiyle, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altındakalacak.

Meteorolojik durum nedeniyle bölgede beklenen hava şöyle: yarın; parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba; parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, perşembe; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma; parçalı ve çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, cumartesi; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi; parçalı bulutlu olacak.

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