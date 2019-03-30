Ülke yoğun yağışların etkisi altında (Video) - SON DURUM NE?

Ülke genelinde etkili olan yoğun yağış bazı yolların kapanmasına neden olurken su birikintileri de tehlike yaratıyor. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su taşkını nedeniyle Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun, Hamitköy Işıkları ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Buradaki su taşkınları nedeniyle 2 araç suya kapılırken, araç sürücülerinin itfaiye ve sivil savunma ekiplerince kurtarıldığı belirtidli.

Bu arada, Ercan Havaalanı’na gitmek isteyen yolcuların da yoldaki sorun nedeniyle havaalanına ulaşmakta sıkıntı yaşadıkları öğrenildi.

Girne-Değirmenlik anayolu ile Lefkoşa anayolunda meyadan gelen aşırı yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı. Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan kısım da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarının, Gazimağusa gidiş yönünde Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet petrol ışıkları arasında kalan ve su taşkını nedeniyle daha önce trafik akışına kapatılan yol, trafik akışına yeniden açıldı.. Polis yollarda oluşan su birikintilerine karşı sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini istedi