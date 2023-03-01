  • BIST 5.264,15
  • Altın 1112.553
  • Dolar 18.8838
  • Euro 20.1
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Ülkede 108 çeşit nadir hastalık saptandı

» »
Ülkede 108 çeşit nadir hastalık saptandı
Ülkede 108 çeşit nadir hastalık saptandı

Sağlık Bakanlığı, ülkede 108 çeşit nadir hastalık saptandığını bildirdi.

Bakanlık, 2 binde birden az rastlanan hastalıkları anlatan nadir hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak için ilan edilen Nadir Hastalıklar Günü vesilesiyle açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa Nadir Hastalıklar Birliğinin (EURORDIS) girişimiyle bilinmeyen veya ender görünen hastalıklara dikkat çekmek maksadıyla Şubat’ın son gününün “Nadir Hastalıklar Günü” olarak kabul edildiği kaydedildi.

Nadir hastalığın 2 binde birden daha az rastlanan hastalıklar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Dünyada 470 milyondan fazla kişiyi, toplumunda yüzde 5 ile 8’ini etkilediği düşünülmektedir. Sınıflandırma metoduna göre değişiklik göstermekle birlikte tıp literatüründe takriben 8 bin nadir hastalık tanımlanmıştır. Nadir görülen hastalıkların yüzde 80’i genetik kökenlidir. Genel anlamda tanı süreçleri uzun ve zorlu olabilmektedir. Bununla birlikte nadir hastalıkların yüzde 70’i çocukluk döneminde başlamaktadır” denildi.

-108 çeşit nadir hastalık, 171 teşhis

Ülkede de yapılan çalışmaya dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizde var olan veri kaynakları incelendiğinde 108 çeşit nadir hastalık saptanmıştır. Sözü edilen 108 çeşit nadir hastalıklardan 171 kişi teşhis almıştır” ifadeleri yer aldı.

Avrupa Nadir Hastalıklar Konferansı raporunda 323 nadir görülen hastalıkta hastaların yüzde 25.7’sinin 5 yaşına gelmeden yaşamını kaybetme potansiyeli olduğunun belirtildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Dünyada nadir hastalıkların tanılarının kolay olmaması gerek yetişmiş uzman hekim gerekse tanı ve tedavi merkezlerinin sayılarının az olması, nadir hastalıkların tedavi alternatiflerini ve tedaviye ulaşmalarını kısıtladığı için mortalite ve morbiditenin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bundan dolayı Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok sağlık otoritesi strateji belirlerken yetişmiş sağlık personeli yetiştirip tanı – tedavi – araştırma merkezi kurulması yönünde adımlar atmıştır. Ayrıca, epidemiyolojik çalışmalar için veri tabanları oluşturulmuş, yeni tedavilerin geliştirilebilmesi için araştırma ve finansman geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaya risk gruplarının taranması ve yetim ilaçların geliştirilmesi konuna önem verilmeye başlanmıştır.”

-Ülke için eylem planı hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs’ta var olan verilerin toplandığı, epidemiyolojik çalışma yapmaya ve veri tabanı oluşturmaya yönelik adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, “Epidemiyolojik haritalandırma çalışmasının ardından konusunda uzman kişilerin oluşturduğu bir ekiple nadir hastalıklar ile ilgili strateji ve eylem planı hazırlanacaktır. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki Genetik Laboratuvarı gerek alt yapı hizmetleri gerekse nadir hastalıklara yönelik test kitleriyle güçlendirilmiş olup ilerleyen günlerde uzmanların görüşleriyle gerekli eklemeler yapılmaya devam edecektir. Her birey bizler için özel ve önemlidir. Yapılan çalışmaya katkı koyan Sayın Uzm. Dr. Doğa Ceren Tekgüç ve Sayın Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’e teşekkür ederiz” denildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak01 Mart 2023 Çarşamba 10:12
  • Hava bugün nasıl olacak? 1 Mart 2023 Çarşamba01 Mart 2023 Çarşamba 09:01
  • Başbakan Üstel, yarın basın toplantısı düzenleyecek28 Şubat 2023 Salı 22:43
  • Değirmenlik Taş Ocakları bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak28 Şubat 2023 Salı 21:19
  • EVKAF’tan açıklama: Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları ile hiçbir ilgisi yok28 Şubat 2023 Salı 19:57
  • Başbakan Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Coşan’ı kabul etti28 Şubat 2023 Salı 19:39
  • Zorlu Töre: Sivil Savunmanın önemi her geçen gün artıyor28 Şubat 2023 Salı 18:35
  • Evkaf tarafından sağlanan burslar ile Birkan Uzun’un anısı yaşatılıyor!28 Şubat 2023 Salı 17:54
  • Güv.K.K.lığı Deprem Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor28 Şubat 2023 Salı 17:45
  • Öztürkler: 10 Mart'tan sonra E-Devlet portalının kapsamı genişleyecek28 Şubat 2023 Salı 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti