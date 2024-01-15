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Ülkede 9 aydır uyuşturucu sattıkları tespit edildi!

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı O.K.O ve M.C.A teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Ülkede 9 aydır uyuşturucu sattıkları tespit edildi!

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, operasyonun 30 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Ahmet Sami Topcan Sokak’ta gerçekleştirildiğini açıkladı.

Polis, operasyon sırasında O.K.O'nun kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanan O.K.O'nun tasarrufunda satışa hazır vaziyette 29 paket halinde yaklaşık 67 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. 

Polis, olay mahallinde tespit edilen ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan M.C.O'nun da tutuklandığını açıkladı.

Polis, akabinde O.K.O'nun Gönyeli’de kaldığı apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada 1 kilo 798 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 15 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri 29 Aralık 2023 tarihinde Gönyeli’de aranan bir şahıstan aldıklarını ve 10 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Onyekachi Kingsley Okeke’nin yakalandığını anda üzerinde bulunan 5 bin TL paranın da uyuşturucu satışından elde edildiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, zanlıların aleyhlerine getirilen 1 kilo 798 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu, 10 gram hintkenevirini verme suçlarından okundan davaları kabul etmediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların ilk kez 16 Mart 2023 tarihinde ülkeye geldiklerini, bir eğitim merkezine kayıt yaptırdıklarını ve öğrenci izni aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 9 ay gibi bir süre içerisinde ülkemizde ciddi miktarda satış amaçlı uyuşturucu tasarruf ettiklerini, yargılanmaları halinde uzun süre hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, yargılamadan kaçmamaları için tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut zanlıların 75 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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