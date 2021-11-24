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Ülkede bir ilk yaşandı: İlk kadın başbakana onay çıktı

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Avrupa’nın kuzeyinde hiç kadın başbakan görevlendirmeyen İsveç’te tarih yazılıyor…
Ülkede bir ilk yaşandı: İlk kadın başbakana onay çıktı

Avrupa’nın kuzeyinde hiç kadın başbakan görevlendirmeyen İsveç’te tarih yazılıyor… İsveç’te başbakan Stefan Lofven’in yerine ülkenin ekonomi bakanı Magdalena Andersson geldi. Andersson’un başbakanlığı İsveç parlamentosundan da onaylanarak resmiyet kazandı.

4 Kasım 2021’de dönemin ekonomi bakanı olarak görev yapan Magdalena Andersson Sosyal Demokrat Parti’nin Gothenburg’daki kongresinde parti başkanı olmuş ve İsveç Başbakanı Stefan Lofven tarafından tebrik edilmişti.

54 yaşındaki merkez solcu Sosyal Demokratlar’ın üyesine Riksdag’daki 349 vekilin 174’ü red oyu verdi. Fakat 117 vekil destek oyu verirken 57 vekil de çekimser oy vererek ülkenin yeni başbakanının önünü açtı.

Kritik oylama sonrasında vekiller ülkenin ilk kadın başbakanını ayakta alkışladı.

Siyasi kariyerine dönemin başbakanı Goran Persson’un siyasi danışmanı olarak başlayan Andersson’un ilk zorlu sınavı hükümetin bütçesi olacak. Zira ülkede sağcılardan oluşan muhalefet partileri hükümetin bugün gündeme getireceği bütçeyi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

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